В новогоднем обращении главы государства, в частности, приняли участие "те, благодаря кому есть украинская культура", отметили в ОП.

В съемках видео новогоднего поздравления президента Владимира Зеленского по случаю 2022 года приняли участие украинцы, которые отличились общественно важной деятельностью, выдающимися достижениями и имеют исключительные достижения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Я буду говорить не о том, что было сделано, а о тех, кто это сделал. И не только в этом году. А кто все время независимости строит и творит Украину. Наши люди. Обычные граждане. Хотя нет. Наши невероятные люди и граждане Украины", – отметил Зеленский в новогоднем поздравлении.

В частности, глава государства пригласил присоединиться к праздничному мероприятию, которое состоялось в Мариинском дворце, пилотам вертолета Airbus H145 Виталия Цапка и Василия Циля, которые на вертолете воздушной скорой помощи провели срочную эвакуацию младенца с врожденным пороком сердца. Малыша за 45 минут доставили из Ужгорода в детское кардиохирургическое отделение медучреждения Львова для неотложной операции. Львовские врачи спасли ребенка.

К приветствию президента также присоединился летчик ГП "Антонов", пилот самолета "Мрия", Герой Украины Сергей Трошин. Борт под его руководством доставил вакцины против коронавируса и медицинские средства в десятки стран мира.

На новогодние торжества были приглашены: шахтер из Краматорска Евгений Александров, "ежедневно спускающийся под землю, чтобы нам было светло и тепло", технолог хлебзавода из Днепра Светлана Кульбака, которая "ежедневно работает, чтобы нам было сытно и вкусно", строитель моста Александр Ластовяк и металлург из Днепра Андрей Шолков – те, "кто плавит металл, и те, кто строят из него мосты, соединяющие Украину".

Также в поздравлении Зеленского принял участие учитель физики Герой Украины Илья Гельфгат, который более 30 лет преподает в Харьковском физико-математическом лицее № 27. Он подготовил многих победителей всеукраинских и международных ученических олимпиад. Многие его ученики получили ученые степени.

Кроме того, были приглашены: учитель химии из Ворохты Ивано-Франковской области Ирина Билинчук, которая, как отметил президент, "много лет каждое утро преодолевает пешком километры в школу в обычной карпатской деревне", и священник из Золочева Михаил Сукмановский, обучающий людей с инвалидностью. Около 10 лет он занимается социализацией детей и взрослых, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества. Священник учит их варить свечи, варить сыр и работать на ферме.

Читайте такжеЛюбая армия по ту сторону границы нас не пугает – ЗеленскийГлава государства отметил и достижения украинских спортсменов и их тренеров. Так, на праздничном мероприятии в Мариинском дворце присутствовали: дзюдоистка Дарья Билодид и ее тренер Светлана Кузнецова, гребец-каноист Юрий Чебан и тренер Людмила Чебан, гимнаст Олег Верняев со своим тренером Геннадием Сартинским, легкоатлетка Ярослава Магучих с тренером, борец греко-римского стиля Жан Беленюк с тренером Владимиром Шацких – все "те, кто поднимал вверх наш флаг и поднимался на пьедестал в лучах славы", и те, кто "все это время стоят в тени".

Участвовал в новогоднем поздравлении и президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка, а также 10-кратный паралимпийский чемпион, параплаватель, Герой Украины Максим Крипак. На Паралимпиаде-2020 он получил семь медалей: пять золотых, одну серебряную и одну бронзовую. По итогам летних Паралимпийских игр - 2020 Крипак стал самым титулованным спортсменом.

Также на торжествах присутствовал Игорь Евтушенко из Херсона, который на чемпионате мира по бразильскому джиу-джитсу в ОАЭ получил "золото" в весовой категории до 69 килограммов, тренирует спортсменов и работает дворником в херсонской школе.

К участию в приветствии также были приглашены те, кто, как отметил глава государства, в этом году сделали миллионы прививок, повели уникальные операции по трансплантации органов, "те, благодаря которым кто-то снова может жить, снова дышать и снова любить". В частности, это врач-трансплантолог из "Оxматдета" Александр Лисица, врач-гематолог из Черкасс Виктор Парамонов, под руководством которого состоялась первая в Украине пересадка костного мозга, врач из Львова Олег Самчук, сделавший первую пересадку легких, и медсестра из Одессы, "Наставник года в медсестринстве" Алла Кужель.

Присоединился к поздравлению и главный врач Центральной районной больницы города Попасной Александр Ковальчук, который под обстрелами сделал более 380 операций. Когда продолжались активные боевые действия на востоке Украины, в больницу одновременно доставляли семь-восемь раненых, поэтому операционную обустроили в подвале и оперировали почти круглосуточно.

Президент также пригласил к участию в новогоднем поздравлении мать 19 детей Светлану Ковалевич из с. Глинного в Ривненской области, которая "все эти 30 лет в декрете". Последний малыш появился на свет в январе 2019-го, когда Светлане было 45. Но она с мужем не исключает появления на свет 20-го ребенка. Была приглашена и Александра Слюсаренко, которая после смерти обоих родителей занимается семьей из 10 братьев и сестер.

Кроме того, Зеленский рассказал о выдающихся достижениях украинских учеников и студентов, "побеждающих на международных олимпиадах и конкурсах, чьи рисунки украсят уникальный космический аппарат, который будет изучать Юпитер". Так, на праздничном мероприятии присутствовали победитель олимпиад Александр Панасенко из Запорожья, а также восьмилетняя Ярина Закалюжная, победившая на международном конкурсе Европейского космического агентства Juice up your rocket. Рисунок девочки нанесут на уникальный космический аппарат Arian-5, который будет исследовать Юпитер.

К участию также были приглашены 12-летняя Татьяна Тулайдан, спасшая во время паводка в пгт. Ясиня Ивано-Франковской области четырех братьев и сестер и получившая звание "Герой-спаситель 2021 года", и заслуженный донор из Днепра Владимир Николаев, почти за 35 лет сдавший кровь более 600 раз и "чье неравнодушие спасло полторы тысячи человек, и у них жилах течет его донорская кровь".

В новогоднем поздравлении главы государства также приняли участие "те, благодаря кому есть украинская культура", в частности, оперный певец, солист Национальной оперы Украины, Метрополитен-опера (США), миланской "Ла Скала", лондонского театра Ковент-Гарден, Оперного театра Копенгагена (Дания), Немецкой государственной оперы Александр Цимбалюк, балерина, Национальная легенда Украины Елена Потапова, хореограф, Национальная легенда Украины Мирослав Вантух, дирижер Национального академического театра оперы и балета Украины Герман Макаренко, ставший первым украинским лауреатом премии ЮНЕСКО.

Зеленский особо отметил и тех, кто "делает изобретения и открытия, благодаря кому есть украинская наука". Среди приглашенных были: украинский инженер-оптик, профессор Черновицкого университета, доктор физико-математических наук, лауреат уникальной международной премии имени Галилео Галилея Олег Ангельский и руководитель государственного предприятия КБ "ЛУЧ", Герой Украины Олег Коростелев.

Президент пригласил к участию в поздравлении по случаю Нового года и уроженку Донбасса Татьяну Яловчак, которая покорила семь самых высоких вершин мира.

На праздничном мероприятии также присутствовали Екатерина и Стефания Есипенко – жена и дочь арестованного во временно оккупированном Крыму журналиста "Радио Свобода" Владислава Есипенко.

Также на торжественном мероприятии присутствовали: танкист, Герой Украины Евгений Сидоренко, доброволец, Герой Украины Дмитрий Коцюбайло (позывной "Да Винчи"), пограничник, Герой Украины Эдуард Атрашкевич, начальник штаба – первый заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады, Герой Украины Иван Винник, старший лейтенант ВСУ, Герой Украины Владимир Соснин, лейтенант ВСУ, Герой Украины Василий "Тайфун" Тарасюк, командир фрегата "Гетман Сагайдачный", капитан 2-го ранга ВМС ВСУ Алексей Корецкий, а также старший сержант ВСУ Наталья Борисовская, которая пошла в армию в 20 лет, с августа 2014 года воюет на фронте, командовала отделением разведки и даже сыграла свадьбу на передовой.

"Украина имеет гораздо больше достойных сыновей и дочерей, которые были приглашены к участию в новогоднем приветствии президента, но в силу определенных обстоятельств они не смогли присутствовать. Однако их деятельность важна и заметна для Украинского государства и общества", – подчеркнули в ОП.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом и назвал свои главные цели на 2022-й год. Президент отметил, что его главной целью является завершение войны на Донбассе.

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