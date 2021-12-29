Документ определяет угрозы национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 15 октября 2021 года "О Стратегии информационной безопасности".

Об этом сообщается на сайте президента.

Целью Стратегии является усиление возможностей по обеспечению информационной безопасности государства, ее информационного пространства, поддержки информационными средствами и мерами социальной и политической стабильности, обороны государства, защиты государственного суверенитета, территориальной целостности Украины, демократического конституционного строя, обеспечение прав и свобод граждан.

Отмечается, что информационная политика Российской Федерации является угрозой не только для Украины, но и для других демократических государств.

Читайте такжеСША выделили Украине почти $25 миллионов: на что потратят средства"Применяемые Российской Федерацией технологии гибридной войны против Украины, в том числе модели и механизмы информационного вмешательства, распространяются на другие государства, быстро адаптируясь к локальным контекстам и регуляторным политикам. Ограничительные меры (санкции) и эффективный механизм мониторинга и ответственности за их нарушение являются одним из действенных механизмов ответа на дезинформационную активность Российской Федерации как государства-агрессора", - говорится в документе.

Реализация Стратегии рассчитана на период до 2025 года. Также определены стратегические цели и направления ее реализации:

Стратегическая цель 1. Противодействие дезинформации и информационным операциям, прежде всего государства-агрессора, направленной, среди прочего, на ликвидацию независимости Украины, свержению конституционного строя, нарушению суверенитета и территориальной целостности государства, пропаганду войны, насилия, жестокости, разжигание национальной, межэтнической, расовой, религиозной вражды и ненависти, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

Стратегическая цель 2. Обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности.

Стратегическая цель 3. Повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества.

Стратегическая цель 4. Обеспечение соблюдения прав лица на сбор, хранение, использование и распространение информации, свободу выражения своих взглядов и убеждений, защиту частной жизни, доступ к объективной и достоверной информации, а также обеспечение защиты прав журналистов.

Стратегическая цель 5. Информационная реинтеграция граждан Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях и на прилегающих к ним территориях Украины, всеукраинского информационного пространства.

Стратегическая цель 7. Развитие информационного общества и повышение уровня культуры диалога.

Стратегическая цель 6. Создание эффективной системы стратегических коммуникаций.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что среди членов Совета национальной безопасности и обороны велись "жаркие дискуссии" относительно стратегии информационной безопасности.

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