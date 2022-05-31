Правоохранители провели санкционированные обыски на территории завода, во время которых обнаружены и изъяты документы, подтверждающие противоправные действия, совершенные гражданином РФ.

"Крюковский вагоностроительный завод" закупал детали для строительства вагонов у предприятий из РФ по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства более низкой стоимости.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что за содействие гражданин РФ, которому принадлежит 25% акций ПАО "Крюковский вагоностроительный завод", заводом систематически осуществлялись закупки деталей для строительства вагонов у предприятий из Российской Федерации по завышенным ценам при наличии аналогов украинского производства низкой стоимости.

В связи с изложенным, правоохранители провели санкционированные обыски на территории завода, во время которых обнаружены и изъяты документы, подтверждающие противоправные действия, совершенные гражданином РФ.

Сейчас по ходатайству прокуратуры корпоративные права ОАО "Крюковский вагоностроительный завод" арестованы и решается вопрос передачи их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Досудебное расследование осуществляется следователями СУ ГУНП в г. Киеве при оперативном сопровождении ДСР Нацполиции Украины.

Ранее Служба безопасности Украины помешала России обойти ранее введенные санкции по ремонту транспортных самолетов типа "Ан".

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