Также будет рассматриваться законопроект о праве на смену отчества.

Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект об упорядочении отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций.

Читайте такжеВ Раде рассказали о единственном "безальтернативном выходе" из ситуации с КСУОб этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания, размещенном на сайте парламента.

Во втором чтении будет рассматриваться законопроект о праве физического лица на смену отчества.

Рассмотреть для включения в повестку дня и принятия решения предусматривается законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы.

Среди прочего, будет рассматриваться законопроект об ограничении обращении пластиковых пакетов на территории Украины.

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Автор: Таня Поляковская