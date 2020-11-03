Сегодня Верховная Рада рассмотрит законопроект об упорядочении отдельных вопросов организации и деятельности органов местного самоуправления и районных государственных администраций.
Читайте такжеВ Раде рассказали о единственном "безальтернативном выходе" из ситуации с КСУОб этом говорится в повестке дня сегодняшнего заседания, размещенном на сайте парламента.
Во втором чтении будет рассматриваться законопроект о праве физического лица на смену отчества.
Рассмотреть для включения в повестку дня и принятия решения предусматривается законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы.
Среди прочего, будет рассматриваться законопроект об ограничении обращении пластиковых пакетов на территории Украины.
Новости по теме
- Степанов просит Раду поддержать штрафование за отсутствие масок
- В Раде озвучили сроки формирования нового состава КСУ
- В ВР сегодня зарегистрируют законопроект о возобновлении е-декларирования – Разумков
- Эксперт: в следующую Раду пройдут 5 парламентских партий и одна непарламентская – «Наш край»
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram