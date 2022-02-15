Украинский парламент призывает усилить санкционное давление на Россию и ускорить предоставление Украине комплексной, в том числе военной, помощи.

Верховная Рада обратилась к мировому сообществу с просьбой призвать Россию к отводу военных сил и вооружения от границы с Украиной и с временно оккупированных территорий Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 326 из 369 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Речь идет о постановление об обращении ВР к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, правительств и парламентов иностранных государств в связи с эскалацией Российской Федерацией безопасности ситуации вокруг Украины (№7045).

Так, ВР обращается к соответствующим организациям и призывает продолжать поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины в рамках международно признанных границ и необходимость мирного решения спровоцированного Россией вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права.

Кроме того, ВР призывает осудить действия, заявления и шаги РФ, направленные на подготовку почвы для расширения военной и гибридной агрессии против Украинского государства, для которого отсутствуют какие-либо основания.

Также украинский парламент призывает продолжать оказывать политическую поддержку Украине, в том числе путем осуществления визитов на уровне глав государств, правительств и парламентов, а также лидеров международных организаций и их парламентских ассамблей; усилить и ускорить предоставление Украине комплексной, в том числе военной, помощи, направленной на усиление способности Украинского государства реагировать на обострение ситуации безопасности со стороны России.

Среди прочего, ВР призывает совершать активные политико-дипломатические усилия, обмен информацией и практические шаги с целью удержания РФ в рамках мирного переговорного процесса.

Кроме того, ВС подчеркивает необходимость призвать Россию к отводу военных сил и вооружения от границы с Украиной и с временно оккупированных территорий Украины, прекращение военных учений в морских акваториях вокруг Украины и снятия препятствий для международной морской торговли.

ВР также призывает усилить санкционное давление на РФ как важный элемент комплексных усилий по сдерживанию государства-агрессора и сохранению европейской архитектуры безопасности, основанной на уважении к нормам и принципам международного права.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Угроза нового вторжения России в Украину - что нужно знать

Власти РФ обострили ситуацию на границе с Украиной осенью прошлого года.

В начале февраля 2022-го глава Минобороны нашей страны Алексей Резников сказал, что вдоль всей границы Украины со стороны России, Беларуси и захваченных территорий находятся 140 тысяч военнослужащих.

Позже издание Spiegel сообщило, что Центральное разведывательное управление США и американские военные обнародовали срочное предупреждение союзникам по НАТО. СМИ узнали, что РФ может атаковать Украину 16 февраля.

В то же время агентство Bloomberg написало, что новая агрессия против Украины может начаться 15 февраля.

Власти Европейского Союза и Штатов обещали, что в случае вторжения России в Украину против РФ введут серьезные санкции.

Напомним, Россия уже шла на агрессивные шаги против украинского государства - захватила Крым и ворвалась на часть Донбасса.

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