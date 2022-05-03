Парламентарии сравнили предстоящую победу над путинской Россией с победой над нацизмом.

Верховная Рада подготовила заявление о недопустимости присвоения россиянами победы над нацизмом.

Об этом говорится в тексте постановления на сайте ВР.

Подготовленный парламентариями документ направлен засвидетельствовать роль Украины в победе Антигитлеровской коалиции над нацистской Германией.

Депутаты отмечают, что РФ постоянно искажает исторические события и пытается присвоить все заслуги исключительно своему народу.

"Верховная Рада Украины заявляет о недопустимости монополизации Российской Федерацией победы над нацизмом во Второй мировой войне, которая стала совместным достижением Антигитлеровской коалиции и освободительных движений, а сама война общей трагедией народов мира", - говорится в тексте постановления.

Рада также отмечает, что "преступления Российской Федерации в Украине, должны быть остановлены, а российский путинский режим – осужден и побежден совместными усилиями всего цивилизованного мира так же, как нацистская Германия".

После одобрения заявление направят в национальные правительства и парламенты государств, международные организации и их ассамблеи.

По мнению чиновников США и Запада, Путин может официально объявить войну Украине уже 9 мая, что позволит полноценно мобилизовать российские резервные силы во время их попытки завоевать восточную и южную Украину.

В то же время глава Луганской ОВА Сергей Гайдай спрогнозировал усиление обстрелов региона со стороны русских войск в тот день.

На праздничный парад в Москве не будет ни одного иностранного лидера, даже друга Путина, белорусского диктатора Александра Лукашенко.

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