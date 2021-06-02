В настоящее время уголовная ответственность за служебную халатность может применяться только в случае причинения материального ущерба, а в случае смерти человека преступление квалифицируется по другой статье Уголовного кодекса.

Верховная Рада планирует усилить ответственность за служебную халатность, повлекшую гибель человека.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие в первом чтении законопроекта №4634 проголосовали 302 народных депутата.

Как говорится в пояснительной записке, в настоящее время уголовная ответственность за служебную халатность может применяться только в случае причинения материального ущерба, а в случае смерти человека преступление придется квалифицировать по другой статье Уголовного кодекса.

Читайте такжеВ Запорожье ребенок выпал из окна детсада, сейчас он в реанимацииДанным законопроектом предлагается дополнить ст. 367 Уголовного кодекса новой частью - третьей.

Согласно этой статье, в случае служебной халатности, которая повлекла смерть человека, предусматривается наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 2 до 5 тыс. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 до 85 тыс. грн) или без такового.

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Автор: Антонина Доломанжи