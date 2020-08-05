В МИД призывают международное сообщество не закрывать глаза на переписывание Россией истории

Украинские дипломаты предупреждают, что в России предпринимаются шаги с целью реализации агрессивных планов возрождения российской империи.

В Министерстве иностранных дел Украины призывают международное сообщество не закрывать глаза на сворачивание демократии в России, реабилитацию советского вождя Иосифа Сталина и цензуру истории.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном пресс-службой МИД Украины.

Читайте такжеПутин оправдал Сталина: "не запятнал" себя контактами с Гитлером

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что 5 августа Украина чтит память жертв Большого террора 1937-1938 годов. Именно в этот день 1937 года вступило в силу постановление Политбюро ЦК ВКП (б) «Об антисоветских элементах», которое запустило маховик массового уничтожения. Жертвами репрессий стали миллионы людей. «В Украине Большой террор стал продолжением Голодомора, но главный удар был направлен не на крестьянство, а на интеллектуальную элиту нации. Репрессии в Украине были особенно жестокими, ведь Кремль пытался покорить мятежную украинскую нацию, которая только что осуществила попытку создать свое независимое государство», - отметили в МИД. В течение нескольких дней октября-ноября в карельском урочище Сандармох было казнено около 300 представителей украинской интеллигенции - ученых, художников, государственных деятелей. Среди них создатель современного украинского театра Лесь Курбас, поэт-неоклассик Николай Зеров, драматург Николай Кулиш, писатели Валерьян Пидмогильный, Марк Вороной, Олекса Слисаренко.

В МИД выражают сожаление, что репрессии не отошли в прошлое с распадом СССР. «Сегодня в России активно возрождается культ Сталина, а политика исторической памяти направлена на замалчивание, умаление или оправдание преступлений советской власти. Мало того, репрессии в духе сталинского НКВД продолжаются и сегодня. Оккупировав Крым и часть Донбасса, Россия проводит на этих территориях массовые репрессии. Убийства, исчезновения людей, аресты, несправедливые суды и жестокие пытки стали там обычным явлением», - заявили в ведомстве.

Читайте такжеИсторик поймал Путина на лжи насчет Второй мировой войны

В этой связи дипломаты напомнили, что жертвой преследований в Крыму стала целая нация - крымские татары, коренной народ полуострова. Эта политика стала продолжением преступления депортации крымскотатарского народа 1944 года.

В МИД считают, что особое внимание мира должны привлекать отдельные случаи политических преследований в России тех, кто борется за установление исторической справедливости. В частности, напомнили об осуждении известного историка и правозащитника Юрия Дмитриева, который и открыл правду о репрессиях в урочище Сандармох. «Именно тридцатилетняя деятельность Дмитриева по разоблачению преступлений советского режима во время Большого террора и стала настоящей причиной его преследований», - убеждены в ведомстве.

«Международное сообщество не имеет права закрывать глаза на такие вопиющие нарушения прав человека в России, на сворачивание демократии, реабилитацию Сталина и цензуру истории. Ведь сталинский дух необходим нынешнему руководству Кремля для того, чтобы обеспечить себе неограниченную власть, а также реализовать свои агрессивные планы возрождения российской империи», - отмечается в заявлении.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram