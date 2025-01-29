Такие заявления звучат только от РФ, даже ее партнеры подобные тезисы не поддерживают, отметил Иван Ступак.

Россия уже не впервые пытается сделать раскол в верховном руководстве Украины. Об этом в эфире "Radio NV" заявил военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак, комментируя заявление Путина о нелегитимности власти в Украине.

"Когда делается посыл: "Зеленский нелегитимен, а вот председатель Верховной Рады - это тот человек, с которым я буду подписывать...". Я предполагаю, что такой примитивной операцией они пытаются спровоцировать зависть, ревность со стороны господина Зеленского, председателя ОП Ермака. Что вот, председатель ВР может стать конкурентом, от него надо избавиться, юридически нейтрализовать. Возможно, именно такую историю имеют целью россияне", - предположил Ступак.

В то же время он добавил, что подобные заявления звучат исключительно от российской стороны. Ни одна другая страна, включая ближайших союзников РФ, подобные тезисы не поддерживает.

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"Трамп ни разу не обмолвился, что президент Зеленский нелегитимен. Как бы к нему не относился, он его рассматривает как президента страны. Все европейские правительства признают его легитимным. Я ни разу не слышал от азиатских стран, Китая, Индии, что Зеленский нелегитимен. Даже самый большой шут Европы Лукашенко, даже он не обмолвился, что господин Зеленский является нелегитимным. Это идет только от РФ", - добавил Ступак.

Заявления РФ относительно переговоров: что сообщалось

Накануне кремлевский диктатор Путин в очередной раз заявил, что Россия не намерена подписывать мирный договор с президентом Зеленским. Причиной он назвал "нелегитимность" украинского президента.

Ранее он подчеркивал, что Россия готова к переговорам об окончании войны, однако без участия в них Украины. Тогда он также повторил тезис о "нелегитимности Зеленского".

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