В составе вражеской армии уже действует 7-й отдельный разведывательно-ударный полк беспилотных систем численностью 1 342 военнослужащих.

Россия начала формирование отдельных полков беспилотных систем на уровне военных округов. Целью этих процессов является усиление потенциала в сфере беспилотных технологий и централизация управления дронами, сообщает Институт изучения войны(ISW).

В частности, в составе Центрального военного округа России появился 7-й отдельный разведывательно-ударный полк беспилотных систем численностью 1 342 военнослужащих. Подготовка личного состава происходит на базе 473-го окружного учебного центра РФ.

Его структура полка включает:

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командный состав;

ударный батальон беспилотных систем;

три разведывательно-ударные батальоны;

подразделения материально-технического обеспечения, в частности связи, медицинские и ремонтные подразделения.

Кроме того, Россия планирует создать 102 подчиненных подразделения: 41 ударное и 61 разведывательное.

Летом 2024 года российские волонтерские группы начали краудфандинговые кампании для поддержки этого полка. В то же время Министерство обороны РФ также сообщило о реорганизации неформальных отрядов беспилотников и других специалистов в "объединенные технические батальоны". До октября 2024 года было сформировано несколько отрядов беспилотных систем на базе Центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон", а также анонсировано создание еще пяти таких отрядов.

Военный аналитик Конрад Музыка отметил, что эти организационные изменения в российских вооруженных силах и формирование подразделений беспилотников свидетельствуют о том, что в будущем подобные полки могут появиться и в других российских военных округах.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что формирование войск беспилотных систем в составе ВС РФ планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

"Российские войска, вероятно, получат расширенные возможности поддержки беспилотников, если Министерство обороны России успешно сформирует эти новые полки беспилотных систем и централизует свои усилия по закупкам для войск беспилотных систем. В то же время успех этих усилий будет зависеть от приверженности Вооруженных сил РФ к проведению необходимых реформ и наличия ресурсов", - заявил он.

Россия и Украина - перспективы мира

Как писал УНИАН, на днях Путин заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но без участия Киева. Российский диктатор заявил, что если бы у Трампа не "украли победу" на прошлых выборах в США, войны в Украине можно было бы избежать.

Также мы рассказывали, что, по мнению Зеленского, формат будущих переговоров будет зависеть не только от Украины. Он хочет, чтобы в процессе были задействованы также США и Евросоюз.

Вчера Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не имеет права подписывать документы по итогам возможных переговоров с Москвой.

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