Президент Украины отметил настоятельную необходимость для Украины в дополнительных системах противовоздушной обороны и дальнобойных возможностях.

Президент Украины Владимир Зеленский и государственный секретарь США Энтони Блинкен провели содержательную встречу в Давосе на полях Всемирного экономического форума. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Обсудили дальнейшее оборонное сотрудничество между Украиной и Соединенными Штатами. Противовоздушная оборона и дальнобойные способности особенно важны для нашего государства", - сообщил Зеленский.

Президент Украины поблагодарил президента США, Конгресс и весь американский народ за неизменную и мощную помощь Украины.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил в Telegram, что в Давосе встретился с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном.

"С самого начала широкомасштабного вторжения мы с Джейком на связи 24/7. Он всегда включен в процесс. А сколько уничтоженной российской бронетехники стоит в полях благодаря оружию, о котором удалось быстро договориться... И будет еще", - отметил Ермак.

Кроме того, была обсуждена ситуация на фронте, оборонные потребности Украины, работа по украинской Формуле мира.

"Благодарен Джейку за его профессионализм, наше искреннее открытое общение и его работу для помощи нашему государству", - заявил Ермак.

Помощь США Украине - проблемы с предоставлениями

В начале января координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока Конгресс США не одобрит запрос президента Джо Байдена на дополнительное финансирование, Вашингтон не сможет поставлять помощь Киеву.

27 декабря 2023 года США объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи. Общая сумма нового пакета поддержки составила 250 млн долларов.

Туда вошли снаряды для противовоздушной обороны, другие компоненты системы противовоздушной обороны, дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности, артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм, противотанковые боеприпасы и более 15 миллионов патронов, сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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