В Давосе на полях Всемирного экономического форума президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как сообщает пресс-служба президента, глава государства поблагодарил генерального секретаря НАТО за стойкую поддержку со стороны Альянса в защите от российского вторжения.
Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию на поле боя. В частности, президент проинформировал о массированных российских обстрелах украинских городов, которые произошли в последнее время. Глава государства отметил важность усиления украинской системы противовоздушной обороны.
Стороны также обсудили другие оборонные потребности Украины.
Кроме того, была отмечена важность подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках Совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе.
Зеленский рассказал о продолжении работы над аналогичными документами с другими партнерами и отметил важность безотлагательного подписания таких соглашений, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.
Вместе с тем, Зеленский и Столтенберг обсудили подготовку следующего саммита Альянса в Вашингтоне. Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает принятия решений, которые приблизят ее членство в НАТО.
Война в Украине: прогноз
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане считает, что война между Россией и Украиной продлится еще долго и, вероятно, не закончится даже в 2025 году. Представитель НАТО заявил, что пока не видит ни в одной из сторон военной способности одержать победу.
По данным издания Bild со ссылкой на тайный документ Министерства обороны Германии, немецкая армия разработала учебный сценарий войны с РФ, по которому Украина потерпит поражение в войне.