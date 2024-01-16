Зеленский отметил важность усиления системы противовоздушной обороны и принятия решений, которые приблизят членство Украины в Альянсе.

В Давосе на полях Всемирного экономического форума президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства поблагодарил генерального секретаря НАТО за стойкую поддержку со стороны Альянса в защите от российского вторжения.

Зеленский и Столтенберг обсудили ситуацию на поле боя. В частности, президент проинформировал о массированных российских обстрелах украинских городов, которые произошли в последнее время. Глава государства отметил важность усиления украинской системы противовоздушной обороны.

Стороны также обсудили другие оборонные потребности Украины.

Кроме того, была отмечена важность подписания двустороннего соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией в рамках Совместной декларации G7, принятой на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе.

Зеленский рассказал о продолжении работы над аналогичными документами с другими партнерами и отметил важность безотлагательного подписания таких соглашений, которые будут действовать до вступления Украины в НАТО.

Вместе с тем, Зеленский и Столтенберг обсудили подготовку следующего саммита Альянса в Вашингтоне. Глава государства подчеркнул, что Украина ожидает принятия решений, которые приблизят ее членство в НАТО.

Война в Украине: прогноз

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане считает, что война между Россией и Украиной продлится еще долго и, вероятно, не закончится даже в 2025 году. Представитель НАТО заявил, что пока не видит ни в одной из сторон военной способности одержать победу.

По данным издания Bild со ссылкой на тайный документ Министерства обороны Германии, немецкая армия разработала учебный сценарий войны с РФ, по которому Украина потерпит поражение в войне.

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