Он подчеркнул, что в зимние месяцы Украина испытывает особенно острую необходимость в поставках вооружений.

США выдали Украине последний пакет военной помощи, на который было предусмотрено финансирование, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По словам представителя Белого дома, деньги, выделенные на подобные программы, закончились.

"Да. Мы выдали последний пакет из имеющихся запасов, на поддержку которого у нас имелось финансирование", - сказал Кирби.

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Он заявил, что помощь Соединенных штатов Украине в ее войне против России прекратилась, потому что в Вашингтоне продолжаются переговоры по пакету помощи, который может быть связан с пересмотром мер безопасности на границе.

"Помощь, которую мы оказывали, теперь со скрипом остановилась. Критически важно, чтобы Конгресс США действовал по этому запросу, касающемуся национальной безопасности, чтобы мы получили дальнейшее финансирование", - объяснил он.

Он подчеркнул, что в зимние месяцы Украина испытывает особенно острую необходимость в поставках вооружений.

Военная помощь Украине от США - последние новости

В конце декабря Соединенные Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине. Его сумма составляла 250 миллионов долларов.

Администрация Байдена еще в 2023 году запросила у Конгресса дополнительную финансовую помощь Украине и Израилю, однако запрос так и не был одобрен. Перед новогодними праздниками республиканцы ушли на каникулы. Камнем преткновения стал вопрос безопасности американской границы.

Администрация президента США Джо Байдена не объяснила свою стратегию в отношении Украины. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что от этого зависят сроки одобрения нового пакета помощи.

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