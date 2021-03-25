Прокуроры настаивают на круглосуточном домашнем аресте для активистов Сергея Филимонова и Алексея Белковского.

Судебные заседания по избранию меры пресечения членам движения «Гонор» Сергею Филимонову и Алексею Белковскому, подозреваемым в совершении хулиганских действий во время акции протеста возле Офиса президента, перенесены на 30 марта.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщает юридическая компания "Миллер".

«Раньше заседание по делам Сергея Филимонова и Алексея Белковского были назначены на 24 марта. Однако по причинам, которые так и не сообщили нашим адвокатам, ни одно из них не началось вовремя», - напоминается в сообщении.

После этого адвокаты Миллер, юридическая компания подали ходатайство о переносе заседаний. Поэтому судебные заседания по избранию меры пресечения Филимонову и Белковскому перенесены на 30 марта, на 15:00.

Прокуроры настаивают на круглосуточном домашнем аресте для активистов.

Акции под ОП: что известно

20 марта у здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Сергея Стерненко. Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и забросали файеры и дымовые шашки во внутрь. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП краской.

После акции полицейские задержали Владислава Гранецкого-Стафийчука (псевдо Влад Сорд), которого подозревают в том, что он разбил стекло в дверях здания ОП. Ему инкриминируют совершение хулиганства с применением огнестрельного или холодного оружия. 23 марта суд избрал Сорду меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

В этот же день стало известно об объявлении подозрения еще одному участнику акции - лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову. Ему инкриминируют ст. 296 ч. 4 "Хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия либо иного предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений" Уголовного кодекса.

Позже о подозрении сообщили еще одному участник движения "Гонор" Алексею Белковскому (ч. 2 ст. 194 УК - умышленное уничтожение или повреждение имущества).

24 марта правоохранители вручили подозрения Евгению Строканю и Давиду Гаджимурадову (ст. 296 ч. 4 УК).

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Автор: Дмитрий Хилюк