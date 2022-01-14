Полиция проверяет возможное декларирование недостоверной информации.

Правоохранители начали уголовное производство в отношении мэра Ривного Александра Третьяка после того, как журналисты обнаружили, что он слишком дешево приобрел новый дом.

Выписку из Единого реестра досудебных расследований опубликовало издание "Рівне Онлайн".

Полиция проверяет сообщения медиа о том, что городской голова Ривного в своей декларации более чем вдвое занизил стоимость дома, который приобрел в декабре 2021 года.

Следователи Ривненского районного управления полиции внесли в ЕРДР сведения по ч. 2 ст. 366-2 ("Умышленное декларирование недостоверной информации").

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Задекларированные двухэтажный дом и земельный участок под ним расположены в деревне Бармаки - почти на окраине Ривного.

По информации "Рівне Онлайн", дом продавали за 220 тысяч долларов. А Александр Третьяк, согласно декларации, приобрел его всего за 102 тысячи долларов.

Часть этой суммы - почти 72 тысячи долларов - якобы кредитные средства. Остальные - якобы собственные средства семьи мэра.

Однако, отмечают журналисты, даже если бы мэр и его официально безработная жена не тратили бы ни копейки денег за последние два года, им бы все равно не хватило на этот дом.

"Откуда деньги у Третьяка, кто ему их и за какие услуги дал, теперь будет выяснять полиция", - пишет издание.

Сейчас в уголовном производстве проводится досудебное расследование, по результатам мэру могут сообщить о подозрении.

Если факт умышленного декларирования недостоверной информации будет подтвержден, Третьяка могут лишить свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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