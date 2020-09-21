Опрос проводился 12 - 16 сентября.

Лидером президентского рейтинга остается действующий глава государства Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать почти 31% среди тех, кто определился с выбором.

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Об этом свидетельствуют переданные агентству УНИАН результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 12 по 16 сентября.

По данным опроса, если бы выборы президента проходили в середине сентября, то среди тех, кто определился с выбором (именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов), то 31,8% проголосовали бы за Зеленского, 18,9% – за Петра Порошенко, 13,3% – за Юрия Бойко, 9,8% – за Юлию Тимошенко, 6,8% – за Игоря Смешко, 6% – за Олега Ляшко, 4,9% – за Анатолия Гриценко, 2,3% – за Александра Вилкула, за других кандидатов в целом 6,1%.

По сравнению с президентским рейтингом Зеленского в апреле, его поддержка среди граждан уменьшилось на 10,8%, при этом у Порошенко рейтинг вырос на 4%.

Как проводился опрос

Опрос проводился 12 - 16 сентября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assistedtelephoneinterviews) на основе случайной выборки телефонных номеров.

Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властями Украины - Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей. В ходе опроса проведено 2000 интервью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% для показателей близких к 25%, 1,4% для показателей близких к 10%.

Другие свежие президентские рейтинги

Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", который проводился с 29 августа по 3 сентября, президент Владимир Зеленский возглавляет рейтинг доверия к ключевым украинским политикам, ему доверяют 44% населения, не доверяют – 51%.

Согласно опросу той же соцслужбы, проведенному 3-6 сентября, в президентском рейтинге лидером остается Владимир Зеленский, которого готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен принимать участие в голосовании.

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Автор: Константин Гончаров