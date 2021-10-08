Помилованы лица, не совершавшие тяжких преступлений.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о помилование 31 осужденного защитника Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

По инициативе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины Комиссия при президенте Украины по вопросам помилования рекомендовала главе государства освободить или же частично уменьшить срок отбывания наказания для 31 осужденного военного. Как отметили в пресс-службе, Зеленский поддержал предложение Комиссии и подписал указ о помиловании этих осужденных.

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По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, такое отдельное представление о помиловании военных сделано впервые в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывали их заслуги перед государством.

По словам председателя Комиссии по вопросам помилования Андрея Готы, во время рассмотрения дел были отобраны лица, которые не совершали тяжких преступлений. Гота отметил, что помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения, и в отношении осужденных за убийство.

Председатель комиссии отметил, что с освобожденными от наказания лицами будет общаться психолог, который будет работать над их боевыми травмами и помогать социализироваться.

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Автор: Светлана Закелова