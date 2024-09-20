В Киеве Урсула фон дер Ляйен будет говорить о подготовке к зиме, об обороне и других вопросах.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня приехала в Киев. Об этом президент ЕК сообщила в сети X.

"Мой 8-й визит в Киев приходится на то, что вскоре начнется отопительный сезон, а Россия продолжает делать мишенью энергетическую инфраструктуру", - сообщила фон дер Ляйен и опубликовала фото с платформы центрального железнодорожного вокзала Киева.

Президент ЕК уверяет, что Украина получит помощь в ее мужественных усилиях.

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По ее словам, она прибыла с целью обсуждения поддержки со стороны Европы. Речь пойдет о подготовке к зиме, об обороне, о переговорах по вступлению и о прогрессе в предоставлении кредитов от "Большой семерки".

Что известно о визите президента Европейской комиссии в Киев

Как сообщал УНИАН, в Киеве фон дер Ляйен встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Евросоюз готов увеличивать поддержку энергетического сектора Украины, поскольку скоро начнется отопительный сезон. С февраля 2022 года на поддержку энергетического сектора Украины было выделено не менее 2 миллиардов евро.

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