Джорджия Мелони намерена встретиться с Зеленским и сообщить о долгожданной поставке ПВО.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони приедет в Киев на следующей неделе, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом пишет Il Fatto Quotidiano.

Известно, что в ходе визита, запланированного на 21 февраля, Мелони сообщит о поставке системы противоракетной обороны SAMP-T, которую Италия передает совместно с Францией. Также в пакет, видимо, войдет и другое оружие, но уже известно, что итальянцы не планируют передавать Украине танки из-за их малого количества у самой итальянской армии.

Издание отмечает, что визит Мелони в Киев должен продемонстрировать, что официальный Рим не разделяет позицию бывшего премьера Сильвио Берлускони. Не так давно он заявил, что не стал бы встречаться с Владимиром Зеленским, которого он оценивает "очень негативно". Этим Берлускони вызвал шквал возмущения как в самой Италии, так и в других странах Запада.

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В начале февраля Владимир Зеленский осуществил небольшое турне по Европе, в рамках которого в частности провел трехстороннюю встречу с президентом Франции Макроном и канцлером Германии Шольцем. Премьер Италии выразила недовольство, что ее на эту встречу не пригласили.

На следующий день Зеленский посетил Брюссель, где провел ряд встреч, в том числе и с Мелони. Однако тогда провести обстоятельную беседу, очевидно, не было возможности.

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони, известный своей страстной симпатией к Путину, раскритиковал Мелони за эту встречу. Он обвинил Зеленского в развязывании войны и якобы нападении на "республики Донбасса".

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