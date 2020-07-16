Профильный комитет Рады поддержал кандидатуру Шевченко на должность главы НБУ

Ранее президент Владимир Зеленский внес в Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко главой Нацбанка.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики поддержал кандидатуру Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка Украины.

Об этом сообщил член профильного комитета, народный депутат Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

"Только что наш финансовый Комитет рекомендовал парламенту назначить на должность главы НБУ Кирилла Шевченко. За проголосовало большинство коллег. 1 против, 5 воздержались", - написал Железняк.

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Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко председателем Национального банка Украины.

1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия с должности главы Национального банка Украины.

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