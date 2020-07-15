Зеленский определился с кандидатурой на пост главы Нацбанка

Сообщается, что профильный комитет парламента рассмотрит соответствущее постановление утром 16 июля.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о назначении главой Национального банка Украины (НБУ) председателя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко.

Читайте такжеВ "Слуге народа" рассказали, когда Зеленский представит нового главу НБУСоответствующий проект постановления обнародован на сайте парламента.

Народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Железняк на своей странице в Facebook сообщил, что уже завтра в 09:00 комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рассмотрит данное постановление.

Известно, что Кирилл Шевченко – многолетний руководитель «Укргазбанка». Его кандидатура в качестве нового главы НБУ обсуждалась в Офисе президента после того, как бывший руководитель Нацбанка Яков Смолий подал в отставку.

Как сообщал УНИАН, 1 июля глава НБУ Яков Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется «систематическое политическое давление».

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента уволить Смолия.

Исполнять обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя будет первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

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