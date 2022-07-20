Состав ВККС, в который входил Луцюк в 2017 году, попал в скандал по переписыванию правил отбора судей во время формирования Верховного Суда в 2017 году.

30 июня коллегия судей под руководством председателя Кассационного админсуда в составе Верховного Суда Михаила Смоковича приняла решение в пользу бывшего члена Высшей квалификационной комиссии судей (2015-2019 гг.) Павла Луцюка о возобновлении права последнего действия.

Об этом пишет политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем блоге на "Цензор.нет".

Состав ВККС, в который входил Луцюк в 2017 году, попал в скандал по переписыванию правил отбора судей во время формирования Верховного Суда в 2017 году. Тогда ВККС "реанимировала" 43 кандидата в Верховный Суд, которые не набрали минимальный допустимый балл за практическую задачу, а следовательно, по правилам самой ВККС, не должны были пройти до следующего этапа конкурса.

Однако ВККС внезапно заявила, что все толковали правила конкурса неправильно, и те 43 кандидата, которые не набрали минимальный балл за практическую задачу, но получили высокие баллы во время тестирования, таки проходят до следующего этапа.

"Среди этих "счастливчиков" оказался и судья Михаил Смокович, который вскоре возглавил Кассационный админсуд в составе Верховного Суда", — пишет Голобуцкий.

При этом полномочия Павла Луцюка в ВККС в 2019 году были прекращены досрочно по решению съезда адвокатов (он избирался в состав комиссии именно по квоте адвокатов) из-за того, что он нарушал требования по несовместимости работы в ВККС с деятельностью в органах адвокатского самоуправления и вмешивался в работу судей.

Кроме того, в то время, когда он уже был избран в состав ВККС, выяснилось, что Луцюк ранее подделал свидетельство на право занятия адвокатской деятельностью. Этот вопрос обсуждался на заседании Совета адвокатов Украины в 2017 году и Луцюк фактически подтвердил факт подделки.

После прекращения полномочий члена ВККС он решил возобновить адвокатскую деятельность для чего, согласно порядку ведения Единого реестра адвокатов Украины, должен был подать заявление о внесении сведений в ЕРАУ, копию свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, копию свидетельства о сдаче квалификационного экзамена и документ, который подтверждает адрес рабочего места.

Но Луцюк отказался подавать соответствующие документы, а вместо этого — обратился в суд.

"В феврале 2021 года суд первой инстанции — Ровенский окружной административный суд — удовлетворяет его иск относительно возобновления свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью. Председатель этого суда, Сергей Борискин, в далеком 2004 году получал удостоверение адвоката непосредственно из рук Луцюка", — пишет Голобуцкий.

В дальнейшем дело направляется в Восьмой апелляционный административный суд, который отменяет решение суда первой инстанции, и отказывает в удовлетворении иска Луцюка.

"И, в конце концов, дело оказывается в Кассационном админсуде в составе Верховного Суда, где, совершенно случайно попадает к Михаилу Смоковичу. Круг замкнулся", — отмечает политтехнолог.

Он подчеркивает, что по решению судьи Смоковича органы адвокатского самоуправления должны принять решение о возобновлении права Павла Луцюка заниматься адвокатской деятельностью, что "фактически будет означать нарушение порядка ведения ЕРАУ и внесения в реестр некорректных данных".

По мнению Голобуцкого, эта история является яркой иллюстрацией того, что судебная система требует очищения:

"Много разговоров о необходимости судебной реформы, добродетели и тому подобное. Но если опыт показывает, что схема не работает, возможно стоит подойти к вопросу как-то иначе? Ведь очередное реформирование "ради галочки" без реального очищения и обновления судебной власти — путь в никуда".