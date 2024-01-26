В США назревает серьезное противостояние по оси регионы - федеральный центр.

Миграционный кризис в США набирает обороты и вышел на новый уровень – началось достаточно жесткое противостояние между федеральным правительством Джо Байдена и местными администрациями ряда штатов во главе с Техасом.

Суть проблемы с мигрантами

На ряде участков граница США с Мексикой практически никак не укреплена и плохо охраняется, что позволяет нелегальным мигрантам относительно легко проникать на американскую территорию.

По данным CNN, только в декабре 2023 года границу нелегально пересекли 225 тысяч человек – это беспрецедентное количество, рекорд с далёкого 2000 года. По предварительным данным, в целом за весь 2023 год через дырявую "стену" на границе в Штаты перебрались около 3 млн человек. Большинство оседает тут же в приграничных штатах, в основном – в Техасе.

Противостояние северных и южных штатов

Южные приграничные штаты традиционно являются "республиканскими", поэтому Дональд Трамп и Республиканская партия в целом так активно играют на миграционной тематике в начавшейся предвыборной гонке. Северо-восточные штаты в большей мере поддерживают демократов и Джо Байдена и до недавнего времени почти не сталкивались с проблемой нелегальных мигрантов. Демократы противятся укреплению границы и в целом избегают ужесточения антимиграционных мер.

На этом фоне власти южных штатов, прежде всего Техаса, начали применять тактику, похожую на ту, которую использовал беларуский диктатор Александр Лукашенко против Польши и Литвы. Власти Техаса организовано переправляют уже прибывших к ним нелегальных мигрантов на север страны. Сначала их возили автобусами, а позже начали использовать и самолеты.

Из-за такой тактики южных штатов в Нью-Йорке, Чикаго и других крупных городах севера США тоже возникли проблемы с мигрантами. У местных властей не хватает муниципальных общежитий для размещения прибывших мигрантов, многие остаются жить на улицах. Для решения проблемы с мигрантами власти Нью-Йорка были вынуждены пойти на сокращение финансирование других городских проблем, в том числе урезаны расходы на полицию. В купе это ухудшает криминогенную ситуацию в городе.

Конфликт Техаса с правительством Байдена

Чтобы сдержать неослабевающий поток нелегальных мигрантов, идущий через границу, губернатор Техаса Грег Эббот приказал местным подразделениям Национальной гвардии взять границу под свой контроль и начать возводить укрепления с колючей проволокой. При этом техасские силовики отказываются пускать обратно на границу федеральных пограничников.

Федеральное правительство через суд добилось решения о снятии проволоки – но в ответ Техас отказался передавать контроль над границей федералам. Губернатор Эббот заявил, что Техас имеет законные полномочия контролировать любую географическую точку штата, поэтому действия местных властей нельзя считать незаконными.

В ответ федеральные чиновники обвинили власти Техаса в "демонизации мигрантов" и "политизации вопроса". Администрация Байдена выдвинула ультиматум губернатору Техаса Эбботу и дала Техасу 24 часа для выполнения постановления Верховного суда США и передачи пограничных патрульных постов федеральному правительству. Этот срок истекает в пятницу, 26 января.

После этого генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон обвинил администрацию Байдена в сговоре с мексиканскими наркокартелями с целью переправки мигрантов через границу в США – по "схеме с оплатой за человека". Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик призвал Байдена "уйти с дороги".

Сам Эббот обвинил Байдена в отказе соблюдать иммиграционное законодательство и нарушении конституционных прав на самооборону.

Он также активировал 1-ю статью секции 10 параграфа 3 конституции США, которая позволяет объявить военное положение в штате и действовать без оглядки на федеральное правительство. "Его [Байдена] действия вызвали беспрецедентное вторжение, от которого мы должны защищаться", - заявил Эббот.

Реакция внутри США

Свою поддержку действиям Эббота выразили губернаторы 25 других американских штатов. Они подписали петицию в поддержку Техаса против федерального правительства. Среди поддержавших – штаты Айдахо, Вайоминг, Северная Дакота, Небраска, Айова, Миссури, Луизиана, Алабама, Джорджия, Южная Каролина, Огайо и другие.

Губернатор Южной Дакоты (штат на севере США) даже предложила отправить в поддержку Техасу части местной Национальной гвардии, а губернатор Огайо назвал политику правительства Байдена "провальной".

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри выступил с официальным заявлением, в котором также поддержал действия Техаса.

Трамп также выразил солидарность с Техасом и призвал "все штаты разместить в Техасе свою охрану, чтобы предотвратить въезд нелегалов и вывести их обратно через границу".

Действия Эббота поддержал Илон Маск, заявивший: "Техас абсолютно прав. Эта администрация (Байдена) намеренно нарушает закон, помогая и поощряя нелегальную миграцию в беспрецедентных масштабах".

Почему это важно для Украины

Хотя миграционный кризис является сугубо внутренним делом США и лишь отчасти затрагивает их отношения с Мексикой и другими странами Латинской Америки, стараниями Трампа эту проблему удалось увязать с военной помощью Украине.

В октябре в США закончился финансовый год, а с ним и годовой федеральный бюджет. В контексте предвыборной президентской борьбы между республиканцами (прежде всего группой трампистов) и демократами начался ожесточенный спор о нужных и ненужных статьях расходов в новом бюджете.

В пылу этой политической борьбы трамписты попытались "срезать" как можно больше тех статей расходов, на которых настаивают демократы. Среди прочего под удар попала и новая программа финансирования военной помощи Украине. Республиканцы настаивают, что в первую очередь должны быть профинансированы расходы на укрепление границы с Мексикой, и только потом можно выделять деньги на помощь Украине и прочие программы.

Джо Байден предложил принять программу расходов на укрепление границы с Мексикой и программу финансирования военной помощи Украине, Израилю и Тайваню одним пакетом. Детали этого "пакета" обсуждаются уже почти четыре месяца, но до сих пор стороны не смогли договориться. Полноценного бюджета США на начавшийся в октябре финансовый год тоже до сих пор нет.

Хотя Байден публично уже выразил готовность пойти на уступки в миграционном вопросе, проблема, похоже, решена не будет. В среду состоялось закрытое заседание Республиканской партии, на котором один из ее лидеров Митч Макконнелл признал, что Дональд Трамп выступает категорически против сделки между республиканцами и демократами, которая позволила бы профинансировать и укрепление границы, и помощь Украине.

По словам Макконнелла, Трамп намерен использовать проблему нелегальных мигрантов в своей предвыборной кампании, поэтому он не заинтересован в том, чтобы проблема была решена как минимум до самих выборов. Они состоятся в ноябре.

Еще раз напомним. Что сами же республиканцы отказываются при этом одобрять помощь Украине до тех пор, пока не будет решен вопрос с мексиканской границей. Хотя к Украине эта проблема не имеет никакого отношения.

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