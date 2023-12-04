Свое возмущение невыездом Порошенко выразил экс-нардеп-коллаборант Олег Царев, в отношении которого в Украине открыто дело о государственной измене.

В России защищают Петра Порошенко и возмущаются тем, что сорвалась его поездка на переговоры к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, которого считают "другом Путина".

Свое возмущение невыездом Порошенко выразил экс-нардеп-коллаборант Олег Царев, в отношении которого в Украине открыто дело о государственной измене.

"Порошенко не выпустили за границу. Когда не выпускают граждан Украины это незаконно. Но когда не выпускают за границу народных депутатов – это нарушение основ Конституции. Депутаты неприкосновенны. Пограничник не имеет права касаться депутата, когда он проходит через границу", – сказал бывший нардеп от ОПЗЖ Царев.

По его мнению, "кто-то очень не хотел, чтобы Порошенко сейчас уехал за границу", потому что он должен был принять участие в переговорах, в которых была заинтересована РФ.

"Порошенко ехал за границу, чтобы провести переговоры, принять в них участие, предложить себя", - признается Царев.

Напомним, ранее пограничники не дали разрешение на выезд Порошенко за границу на том основании, что Верховная Рада отозвала его разрешение на командировку.

Руководство парламента отменило разрешение на основе полученной информации, что Порошенко ехал на переговоры к Орбану, которые могли повредить национальным интересам Украины, а эта тема – использована для провокаций на международной арене со стороны российских спецслужб.

Орбан системно выражает антиукраинскую позицию, препятствует вступлению Украины в ЕС и регулярно призывает снять санкции с РФ.