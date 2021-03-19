У родственников подсанкционных депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака проходят обыски.
Правоохранители в рамках открытого дела в марте 2021 года расследуют земельные махинации ООО "Керамбуд", конечными бенефициарами которого являются братья нардепов Богдан Козак и Сергей Медведчук, передает со ссылкой на информированные источники Украинская правда.
Следствие установило, что завод по добыче песка и суглинка самовольно занял смежные с карьерами земли запаса сельских общин и частные земли граждан во Львовской области.
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Соответственно предприятие совершает незаконную добычу полезных ископаемых и наносит ущерб окружающей среде в значительных размерах, пишут журналисты.
Кроме того, завод Медведчука-Козака арендовал 16,66 га и 3,8 га земли для разработки карьера глины, однако, проводил работы за пределами предоставленных им земельных участков, не ведет учета забора и использования воды из скважины, прочее.
18 марта в рамках указанного дела прошли обыски на предприятии. Специалисты проведут осмотр земельных участков; планируется проведение инженерно-экологической судебной экспертизы с целью установления нанесенного ущерба.
В то же время издание пишет о 10 обысках в органах государственной власти Закарпатской области и на территории спортивно-оздоровительного комплекса, построенного связанной с Марченко компанией "Спорт-Тур". Обыски проходят 19 марта в рамках дела о незаконном завладении землей на Закарпатье этой фирмой.
"Спорт-Тур" в результате сговора с "неустановленными должностными лицами Воловецкой РГА" получила земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления. Чиновники вывели их из государственной собственности, чем повлекли ущерб государству.
На этих землях – в урочище "Паражин" – фирма Марченко и построила спортивно-жилой и оздоровительный комплекс. При этом территорию незаконно огородили забором и ограничили свободный доступ людей.
Санкции против Медведчука, Козака и их жен: что известно
- 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций относительно народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Тараса Козака и восьми компаний, которые являются основателями телеканалов «112 Украина», «ZIK» и «NewsOne».
- Вещание этих телеканалов было прекращено в цифровом мультиплексе и кабельных сетях в ночь на 3 февраля. Однако несмотря на запрет, эфиры продолжались на YouTube.
- После введения санкций гражданская жена Козака – Наталья Лавренюк, – а впоследствии и жена Виктора Медведчука – телеведущая Оксана Марченко попали в базу «Миротворца».
19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. Среди них Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко, а также гражданская жена Козака Наталья Лавренюк.
Марченко после введения санкций заявила, что вступает в партию «Оппозиционная платформа – За жизнь».
16 марта Виктор Медведчук подал иск об обжаловании санкций против себя.
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