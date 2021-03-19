Правоохранители провели 10 обысков на Закарпатье в рамках дела о захвате фирмой Марченко земельных участков в регионе.

У родственников подсанкционных депутатов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака проходят обыски.

Правоохранители в рамках открытого дела в марте 2021 года расследуют земельные махинации ООО "Керамбуд", конечными бенефициарами которого являются братья нардепов Богдан Козак и Сергей Медведчук, передает со ссылкой на информированные источники Украинская правда.

Следствие установило, что завод по добыче песка и суглинка самовольно занял смежные с карьерами земли запаса сельских общин и частные земли граждан во Львовской области.

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Соответственно предприятие совершает незаконную добычу полезных ископаемых и наносит ущерб окружающей среде в значительных размерах, пишут журналисты.

Кроме того, завод Медведчука-Козака арендовал 16,66 га и 3,8 га земли для разработки карьера глины, однако, проводил работы за пределами предоставленных им земельных участков, не ведет учета забора и использования воды из скважины, прочее.

18 марта в рамках указанного дела прошли обыски на предприятии. Специалисты проведут осмотр земельных участков; планируется проведение инженерно-экологической судебной экспертизы с целью установления нанесенного ущерба.

В то же время издание пишет о 10 обысках в органах государственной власти Закарпатской области и на территории спортивно-оздоровительного комплекса, построенного связанной с Марченко компанией "Спорт-Тур". Обыски проходят 19 марта в рамках дела о незаконном завладении землей на Закарпатье этой фирмой.

"Спорт-Тур" в результате сговора с "неустановленными должностными лицами Воловецкой РГА" получила земельные участки, находящиеся в ведении органов местного самоуправления. Чиновники вывели их из государственной собственности, чем повлекли ущерб государству.

На этих землях – в урочище "Паражин" – фирма Марченко и построила спортивно-жилой и оздоровительный комплекс. При этом территорию незаконно огородили забором и ограничили свободный доступ людей.

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Автор: Яна Ставская