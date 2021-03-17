Кабинет министров вместе с местной одесской властью должен немедленно заняться комплексным решением проблем, связанных с аварийным состоянием дамбы Хаджибейского лимана.

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявила народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Татьяна Плачкова.

«Проблемами дамбы Хаджибейского лимана нужно заняться комплексно, начиная с вопросов по определению собственника этого гидротехнического сооружения и заканчивая проведением необходимых для его безопасного функционирования работ», – отметила политик.

Парламентарий подчеркнула, что значение дамбы для Одессы доказывать не нужно. Это важнейший элемент инфраструктуры города и области, техническое состояние которого ежегодно ухудшается. А прорыв может привести и к техногенной, и к экологической катастрофе.

Татьяна Плачкова уточнила, что местные бюджеты не смогут самостоятельно провести все необходимые работы, необходима помощь на государственном уровне, и профильные министерства и службы должны были заняться этим раньше. Кроме того, ситуация усложняется тем, что находящаяся в аварийном состоянии дамба, бесхозна.

«Для Украины это далеко не единичный случай. По данным Всемирного фонда дикой природы, большинство гидротехнических сооружений в нашей стране введены в эксплуатацию в советское время и в основном бесхозны – то есть не находятся на балансе ни одного предприятия, органа государственной власти или органа местного самоуправления. Кто же будет отвечать, если авария не дай бог произойдет? Готовлю депутатский запрос к правительству. Его задача - немедленно вмешаться в ситуацию с дамбой Хаджибейского лимана и принять все необходимые меры для предотвращения экологической и техногенной катастрофы из-за ее аварийного состояния», – резюмировала Татьяна Плачкова.

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Автор: Иван Бойко