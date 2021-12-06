Он предложил разместить солдат на позициях вблизи линии фронта.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию совместно и быстро оказать военную поддержку Украине.

Об этом он рассказал в интервью канадскому изданию The Globe and Мail.

По его словам, шаги по сдерживанию вторжения РФ необходимо предпринимать сейчас, потому что потом "будет слишком поздно".

Министр рассказал, что Украине нужен "быстрый ответ" со стороны союзников, который помог бы ей решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также средств радиоэлектронного подавления.

Читайте такжеЧисленность российских военных вблизи границы Украины может вырасти до 175 тысяч - РезниковТакже он предложил разместить канадских, американских и британских солдат на позициях вблизи линии фронта.

"У вас есть программа обучения в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 инструкторов пошлите 500 инструкторов", - сказал он.

"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином острове. Вместе с парнями из Соединенного Королевства, с парнями из США, на двусторонних платформах, без НАТО. Над этими территориями должны развеваться три флага - флаг Канады, флаг США и флаг Великобритании. То, что вы здесь, было бы также хорошим знаком для русских", - предложил министр.

Также Резников отметил необходимость введения новых экономических санкций против Путина и его ближайшего окружения.

Ситуация на границе РФ и Украины

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

Глава отечественного МИД Дмитрий Кулеба заявил, что угроза полномасштабного военного вторжения в Украину со стороны России действительно существует, но Киев проводит необходимую работу для того, чтобы такой сценарий не был реализован.

Автор: Людмила Жерновская