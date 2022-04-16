По словам посла, дипломаты хотят быть как можно ближе к украинской власти, чтобы оказывать поддержку.

После семи недель во Львове в Киев вернулось дипломатическое представительство Франции в Украине и посол Этьен де Понсен.

Об этом, в частности, сообщил телеканал BFMTV.

Над зданием посольства в украинской столице снова взвился французский флаг рядом с флагом ЕС.

Де Понсен отметил, что Киев не покорили, и дипломаты хотят быть как можно ближе к украинской власти, чтобы оказывать поддержку.

— Tudor ALEXIS (@tudoralexis1) April 15, 2022

Как сообщал УНИАН, на днях для разговора с президентом Владимиром Зеленским в Киев прибыли президенты сразу четырех стран - Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.

Иностранные дипломаты начали возвращаться в украинскую столицу с конца марта. В частности, Словения отправила в Киев временно поверенного по делам Республики в Украине Боштяна Лесяка.

Вас также могут заинтересовать новости: