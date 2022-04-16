После семи недель во Львове в Киев вернулось дипломатическое представительство Франции в Украине и посол Этьен де Понсен.
Об этом, в частности, сообщил телеканал BFMTV.
Над зданием посольства в украинской столице снова взвился французский флаг рядом с флагом ЕС.
Де Понсен отметил, что Киев не покорили, и дипломаты хотят быть как можно ближе к украинской власти, чтобы оказывать поддержку.
— Tudor ALEXIS (@tudoralexis1) April 15, 2022
Как сообщал УНИАН, на днях для разговора с президентом Владимиром Зеленским в Киев прибыли президенты сразу четырех стран - Эстонии, Латвии, Литвы и Польши.
Иностранные дипломаты начали возвращаться в украинскую столицу с конца марта. В частности, Словения отправила в Киев временно поверенного по делам Республики в Украине Боштяна Лесяка.