Специализированная антикоррупционная прокуратура должна быть обеспечена всеми ресурсами, необходимыми для ее работы.

Специализированная антикоррупционная прокуратура должна быть институционально независимой для борьбы с коррупцией.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте председательства Германии в "Группе поддержки послов G7 в Украине.

"Послы G7 приветствуют назначение Александра Клименко главой САП сегодня генеральным прокурором Костиным. Президент Украины Владимир Зеленский сделал это долгожданное положительное завершение процедуры отбора", - говорится в заявлении послов.

"Это огромный скачок вперед на пути к созданию антикоррупционной архитектуры Украины пригодной для достижения целей. Теперь Украина должна убедиться, что САП обеспечена всеми ресурсами и институциональной независимостью, необходимыми для борьбы с коррупцией в высших эшелонах власти", - отмечается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 июля, Александр Клименко был назначен руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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