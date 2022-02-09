Официально это решение примут в этом месяце.

Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского Союза (Coreper) согласовал решение добавить еще 5 человек в санкционный список, введенный в связи с нарушением суверенитета Украины.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в микроблоге Twitter.

"Послы ЕС сейчас решили добавить еще 5 человек в санкционный список лиц в связи с подрывом территориальной целостности Украины", - отметил Йозвяк.

По его данным, эти люди способствовали проведению выборов в Государственную Думу РФ в оккупированном Крыму.

Официально это решение одобрят позже в феврале.

Нынешний санкционный список включает 177 человек и 48 компаний.

Читайте такжеГлавы МИД Украины и Испании: болезненные санкции против РФ уже готовыКак сообщал УНИАН, в марте 2014 года ЕС ввел санкции против 150 человек и 37 компаний из-за действий, которые наносят вред или создают угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Меры включают замораживание активов и запрет на въезд.

Каждый раз до завершения срока действия санкций ЕС принимал решение продлить их еще на полгода. В санкционный список вносились коррективы: из него исключали определенных лиц из-за их смерти или расширяли новыми именами. В предыдущий раз ЕС продлил на полгода ответные санкции до 15 марта 2022 года.

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