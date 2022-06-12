Он отметил, что никакие статусы уже ничего не решают. Все произойдет на поле битвы.

В случае победы Украины в войне против РФ все эти игры с членством в НАТО и Евросоюзе будут уже неуместны.

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в интервью НВ.

"Это не имеет никакого значения. Никакие статусы уже ничего не решают. Все произойдет на поле битвы. В случае победы Украины все эти игры с членством в НАТО и ЕС уже неуместны. Это Украина будет решать, кто будет в новой структуре безопасности. НАТО и ЕС парализованы. Четыре страны-это Франция, Германия, Италия, да и не будем забывать нашего самого большого "друга" мистера Орбана - четыре эти страны играют на стороне Путина и тем самым отчаянно пытаются заставить Украину принять капитулянтское мирное соглашение. Это не мирное соглашение, это просто фиксация еще одного этапа захвата Украины", - выразил мнение Пионтковский.

Политолог добавил, что президент РФ Владимир Путин с первого дня войны имеет неизменную цель - уничтожение Украины.

"Цель войны Путин не менял с первого дня - ликвидация украинской государственности. Путин в своей войне с Украиной уже поднялся на самый высокий возможный уровень эскалации, его задача - уничтожение Украинского государства. Не важно, как он хотел его достичь, возможно, взятием Киева и транспортировкой туда какого-то марионеточного правительства, Медведчука или Мураева. Сейчас он хочет достичь этой цели захватом Херсонской и Запорожской областей, навязыванием Украине капитулянтского мира, который, кроме потерь территорий, приведет еще и к глубокому кризису в украинском обществе", - отметил политолог.

Он добавил, что когда Путин ведет войну на уничтожение, надо думать не об эскалации конфликта, а о максимально возможной помощи Украине.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз стоит на пороге "исторического решения" накануне саммита 23-24 июня, во время которого будут рассматривать вопрос предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом, возвращаясь из Киева, сказала журналистам глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн.

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