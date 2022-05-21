В Португалии хотят дождаться отчета Еврокомиссии по заявке Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта заявляет, что необходимо создать условия, чтобы вступление Украины в Европейский Союз стало реальностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кошта сказал на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Он отметил, что Украина сделала абсолютно четкий выбор в пользу Европы.

"Мы с большими надеждами ждем отчета, который будет представлен Европейской комиссией относительно украинских перспектив в Европейском Союзе. И этот отчет будет обсужден в июне", - заявил Кошта.

Он добавил, что на встрече с Зеленским говорил о том, что Португалия будет оказывать украинскому народу всю возможную помощь, в том делиться собственным опытом обретения членства в ЕС.

Кошта выразил убеждение, что все европейцы, в частности португальцы, понимают, сколько Украина сделала для Европы, но надо дождаться отчета в отношении заявки на вступление.

По его словам, Украина очень быстро и качественно заполнила анкету-опросник для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

"Даже в таких сложных военных условиях мы видим, как успешно работает украинский народ и украинское правительство. Поэтому, конечно, будет делаться все, чтобы были необходимые решения в конце июня", - подчеркнул Кошта.

Он добавил, что в начале июня из Украины в Португалию должна прибыть техническая группа, которая будет знакомиться с техническими деталями, каким образом Португалия приобретала членства в ЕС.

"Выбор сделан. Необходимо сделать ту работу, которая нужна для того, чтобы это решение было осуществимо, и чтобы Украина стала частью Европы. Разумеется, нам всем надо оказывать Украине поддержку для того, чтобы она создала необходимые условия, чтобы это решение стало реальным", - подчеркнул Кошта.

Вступление Украины в ЕС - что известно

Как сообщал УНИАН, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.

Необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС было заполнение анкеты-опросника. 8 апреля во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому такой опросник. Первая его часть содержит политические и экономические критерии, вторая – оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС. Киев заполнил анкету и передал Еврокомиссии.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС рассмотрят заявку Украины на встрече 23-24 июня в Брюсселе.

Зеленский надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в ЕС, скорее всего, займет "несколько лет, возможно, несколько десятилетий". Он предложил создать новый тип "европейского политического сообщества", которое позволит Украине и другим странам присоединится к "основным европейским ценностям". В то же время Макрон отметил, что присоединение к нему не гарантирует будущее членство в ЕС.

В Офисе президента Украины раскритиковали предложение "отдельных западных политиков" создать альтернативу вступлению нашего государства в Евросоюз.

"Хорошая мина при плохой игре - так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в Европейском Союзе символическими форматами. Десятки тысяч украинцев заплатили своей жизнью за европейский выбор не ради новой серии игры в наперстки. Украина должна получить статус страны-кандидата", - заявил Михаил Подоляк.

Вас также могут заинтересовать новости: