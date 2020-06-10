ГБР обнародовало видео, на котором Порошенко зачитывают текст подозрения

Экс-президент отказался от получения письменного уведомления о подозрении.

В Государственном бюро расследований (ГБР) обнародовали видео, на котором видно, как экс-президенту, народному депутату Петру Порошенко зачитали текст подозрения в «издании преступного приказа».

Читайте такжеПорошенко в ГБР сообщили о подозрении, у экс-президента это отрицаютСоответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ГБР.

Текст подозрения зачитал прокурор Офиса генерального прокурора по поручению генерального прокурора.

По данным ГБР, Порошенко отказался от получения письменного уведомления о подозрении и ходатайства о применении против него меры пресечения, «поспешно покинув помещение» ГБР.

Ранее УНИАН писал, что Порошенко вместе с адвокатами прибыл на допрос в ГБР. Там ему должны были вручить подозрение, но он отказался его принимать.

По данным следствия, Петр Порошенко, будучи президентом, в 2018 году издал «явно преступный приказ», чем склонил главу Службы внешней разведки Украины к превышению им власти и служебных полномочий, то есть умышленного совершения действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав и полномочий, совершенного в условиях особого периода (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426−1 УК Украины).

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