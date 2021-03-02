В целом Украина в 2021 году может получить от США на поддержку сферы обороны 275 млн долларов.

Соединенные Штаты Америки намерены выделить Украине еще 150 млн долларов при условии проведения реформ в сфере безопасности и обороны.

Об этом говорится в заявлении на сайте Пентагона.

В частности, 1 марта в Пентагоне заявили о выделении Украине 125 млн долларов в рамках "Инициативы поддержки Украины в сфере безопасности". В то же время, в рамках этой инициативы предусмотрено выделение еще 150 млн долларов, но при условии внедрения реформ.

Комплексная помощь в рамках "Инициативы поддержки Украины в сфере безопасности" предусматривает передачу украинской стороне двух дополнительных патрульных катеров Mark VI с целью усиления потенциала Украины по патрулированию и обороне ее территориальных вод. В целом США обязались передать Украине 8 таких патрульных катеров.

"Комплексная помощь также предусматривает средства для усиления летальности, командования и управления, ситуативной осведомленности сил Украины благодаря предоставлению дополнительных противоартиллерийской радаров и тактического оборудования; дальнейшую поддержку спутниковыми наблюдениями и аналитическими данными, а также оборудования на поддержку лечения военных и процедур эвакуации в боевых условиях", - говорится в заявлении.

Кроме того, еще 150 млн долларов для поддержки Украины, предусмотренных в бюджете на 2021 фискальный год, будут предоставлены, когда Департамент обороны США во взаимодействии с Государственным департаментом подтвердят, что Украина в этом году имеет существенный прогресс в воплощении ключевых реформ в сфере обороны, как этого требует закон об оборонном бюджете США.

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В Пентагоне поощряют Украину и в дальнейшем внедрять реформы для укрепления гражданского контроля над армией и содействия усилению прозрачности и подотчетности в оборонной промышленности и закупках, а также модернизировать ее сектор обороны в других ключевых направлениях в соответствии с принципами и стандартами НАТО.

Отдельно сказано, что США с 2014 года обязались выделить Украине более 2 млрд долларов на помощь в сфере безопасности и сохраняют настроенность помогать Украине в процессе воплощения реформ для реализации ее евроатлантических устремлений.

Помощь Украине от США в сфере безопасности

Департамент обороны Соединенных Штатов Америки выделяет Украине помощь на сферу безопасности в размере 125 млн долларов в рамках инициативы поддержки Украины в сфере безопасности.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что средства будут выделены на подготовку украинских военных, предоставление оборудования и консультативную поддержку с целью содействия Вооруженным силам Украины охранять "территориальную целостность страны, ее границы и улучшить совместимость с НАТО".

В целом оборонным бюджетом США на 2021 год предусмотрено предоставление Украине помощи в размере 250 млн долларов.

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Автор: Виталий Саенко