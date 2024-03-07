По его словам, из-за промедления решения вопроса о поставках боеприпасов, Украина не может эффективно противостоять врагу на фронте.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, если Европа хочет, чтобы наступил мир, она должна увеличить производство вооружения и запретить экспорт артиллерийских снарядов на другие континенты. Об этом он написал в колонке для издания Le Monde.

Глава МИД отметил, что ВСУ не могут уничтожить артиллерию врага и защитить своих воинов, ведь им критически не хватает артиллерийских боеприпасов. По его словам, Украина оказалась в таком положении из-за того, что ее партнеры в Европе и США в течение месяцев дискутировали, прежде чем поставить нашему государству достаточное количество артиллерийских снарядов.

"Из-за того, что они не ускорили свое производство оружия вовремя, они медлили с закупкой военной техники у третьих стран, и они экспортировали снаряды, произведенные в Европе, в другие части мира", - отметил министр.

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Он отметил, что из-за такой задержки по поставкам оружия, Украина с осторожным оптимизмом относится к решению, которое приняли союзники страны во время Парижской конференции, которая состоялась 26 февраля, где обсуждали увеличение закупок снарядов в третьих странах.

"Мы глубоко благодарны за это решение. Но этого недостаточно. Существует насущная потребность в решительных и системных решениях, а не в лихорадочных дискуссиях", - добавил Кулеба.

Дипломат объяснил, что успех стратегии зависит только от единства между обществом, политическими и военными лидерами, солдатами и союзниками.

"Без смелых и честных ответов на вопросы, поставленные на Парижской конференции, не будет ни единства, ни стратегии", - подчеркнул министр.

Что не так с помощью США для Украины

Ранее в США должны были принять законопроект о финансовой помощи для Украины, однако этого не произошло. По словам спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона, Палата представителей возьмется за рассмотрение помощи Украине после того, как примут продолжение финансирования американского правительства.

В то же время Конгресс США может начать собирать подписи за то, чтобы в Палате представителей поставили на голосование законопроект о помощи Украине в обход спикера Джонсона.

"Это точка давления, попытка применить давление, чтобы заставить что-то вынести в зал для голосования", - заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик.

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