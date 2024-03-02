Министр призвал союзников инвестировать в производство оружия и запретить его экспорт за пределы Европы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на ночной обстрел Россией Одессы, Харькова и Сумщины и призвал союзников инвестировать в производство оружия.

"Очередная ночная сокрушительная атака россиян на Харьков, Одессу и Сумскую область. В Одессе попал в жилой дом. Сейчас сообщается о двух погибших и восьмерых раненых, среди которых есть ребенок", - написал Кулеба в соцсети Х.

По словам министра, Россия "действует каждый раз, когда Запад бездействует".

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"За каждое слово, которое объясняет, почему что-то нельзя сделать для Украины, Россия забирает настоящую человеческую жизнь. На каждую недоставленную ПВО Россия отвечает сотнями ракет и беспилотников, которые атакуют города в Украине. За каждый патрон, вывезенный из Европы вместо того, чтобы отправить в Украину, Россия захватывает еще один квадратный метр европейской земли", - отметил Кулеба.

Министр призвал союзников инвестировать в производство оружия, покупать его и запрещать экспорт за пределы Европы сейчас.

"Цель заключается не в том, чтобы действовать "сколько нужно", а "как можно быстрее и сколько нужно", - подчеркнул Кулеба.

Российская атака дронами - что известно

В результате атаки дронами по Одессе сегодня ночью была уничтожена часть жилой многоэтажки. По состоянию на сейчас известно о трех погибших, среди которых трехмесячный ребенок, и нескольких раненых.

Сейчас продолжаются разборы завалов и поисково-спасательные операции. Под завалами еще могут быть люди.

В Харькове также было попадание дрона в одном из районов города - один из "шахедов попал во двор в Шевченковском районе.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на циничный удар оккупантов по жилой многоэтажке в Одессе. Он выразил соболезнования семьям и близким погибших и подчеркнул, что Украине нужно больше ПВО от партнеров.

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