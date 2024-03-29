Михал Колодзейчак прокомментировал свое поведение во время переговоров с украинской делегацией.

Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак прокомментировал свое поведение во время переговоров с украинской правительственной делегацией по торговле и транзиту. Об этом сообщает Onet.

Как сообщалось ранее, стороны были очень близки к компромиссу, когда вдруг Колодзейчак начал вести себя странно - постоянно выходил и заходил в переговорную комнату, что-то читал в смартфоне, шмыгал носом, вел себя довольно нервно и "занимался чем угодно, кроме разговора".

По словам политика, Польша должна защитить свой бюджет, и он лично будет это делать, пока находится в министерстве. При этом он обвинил украинскую сторону в отходе от договоренностей.

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"У нас были определенные договоренности, они должны были вступить в силу 1 апреля, а сейчас договор меняется. Это подрывает доверие к украинской стороне", - отметил замминистра.

Он подчеркнул, что в СМИ о нем "было много неправды", при этом он "поддерживает Украину, но рассчитывает на понимание с другой стороны".

"Я всем сердцем болею за украинцев, понимаю их обеспокоенность. Мы не сердимся, мы не говорим в СМИ, что делают украинские политики. Мы хотим добиться хорошего соглашения с Украиной", - подчеркнул Колодзейчак.

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Главы правительств Польши и Украины Дональд Туск и Денис Шмыгаль сделали важные заявления относительно разблокирования границы с Польшей. Так, по словам Туска, "в вопросе сельского хозяйства мы сделали шаг вперед".

В свою очередь Шмыгаль отметил, что блокада украинской границы со стороны отдельных польских групп протестующих вредит как экономике Польши и Украины, так и Европейского Союза в целом. При этом Украина и дальше нуждается в путях солидарности для транспортировки зерна через западную наземную границу.

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