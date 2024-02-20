Украина стала в этом конфликте заложницей ситуации, убежден Андрей Дещица.

Блокировка польско-украинской границы выгодна нескольким сторонам, заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше 2014-2022 годов Андрей Дещица в эфире "Киев 24".

"Недовольство польских фермеров, используется теми силами, которые хотят поссорить Украину и Польшу. А в этом наибольший интерес у Москвы. Вбить клин между нашими государствами и народами. А вторые - это польские политики, которые также не заинтересованы в стабильной политической ситуации в Польше. Особенно перед выборами в органы местного самоуправления, которые запланированы в Польше на апрель. Они также разыгрывают эту карту и при этом используют Украину", – пояснил Дещица.

Он также добавил, что понимает польских протестующих. Но считает, что они должны смотреть на первопричины этой проблемы.

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"Конечно, украинская агропродукция, которая поступала в Польшу, обесценивала стоимость польского зерна. Но тут вопрос не в том, что украинские фермеры виноваты в том, что продавали в Польшу этот товар. В Польше местные фирмы это покупали. А потом уже перепродавали это с наценкой на польском рынке", – сказал Дещица.

Кроме того, по словам экс-посла, решение требований протестующих лежит в компетенции польского правительства и Еврокомиссии, а не Украины.

"Украина стала просто заложником всех этих процессов, протестов. Будто во всем, что произошло, виновата Украина. А ведь источником этих всех проблем стала российская агрессия против Украины. Так же как и источником увеличения стоимости зерна на рынках Польши и Европы является то, что туда поступает российское зерно, возможно даже украденное в Украине", – отметил Дещица.

Кроме того, он добавил, что если не донести эту информацию до протестующих, то ситуация может ухудшаться.

"Я думаю, что всю эту информацию надо доводить до протестующих. Ведь ситуация и в дальнейшем будет напряженной, будет эскалация. И если польская власть не примет ответных действий, то она может стать сама заложником этих протестов", – пояснил Дещица.

Блокирование украинско-польской границы: важные новости

Ранее сообщалось, что польские протестующие пытались блокировать железнодорожные пути на станции "Дорогуск".

Кроме того, в Сети появилась информация, что польские протестующие начали блокировать проезд пассажирских автобусов.

По мнению министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, конфликт на границе Украины с Польшей является искусственным и играет на руку Кремлю.

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