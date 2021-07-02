Стратегия развития Национальной ассоциации адвокатов Украины на 2021-2025 годы учитывает основные направления совершенствования института адвокатуры, предусмотренные Стратегией развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021 – 2023 годы, утвержденной указом президента Украины №231/2021.

Об этом шла речь на заседании Рады адвокатов Украины.

Председатель Национальной ассоциации адвокатов Украины и Рады адвокатов Украины Лидия Изовитова отметила, что президентская Стратегия предусматривает совершенствование ряда направлений, которые касаются работы адвокатуры, в частности, усилению гарантий адвокатской деятельности и профессиональных прав адвокатов, совершенствование самоуправления адвокатуры, расширение возможностей доступа адвокатов в государственных реестров и баз данных.

"Очевидно, что адвокатура, имея в составе этой комиссии (комиссии по вопросам правовой реформы – ред.) своих представителей, должна присоединиться к разработке предложений по воплощению тех стратегических изменений, которые предлагаются и отвечают реальным потребностям института адвокатуры", - подчеркнула председатель РАУ.

В свою очередь заместитель председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины и Рады адвокатов Украины Валентин Гвоздий подчеркнул, что НААУ уже начала работать над усовершенствованием ряда направлений, предусмотренных в президентской стратегии. Эти направления, в частности отражены в утвержденной на заседании РАУ Стратегии развития НААУ на 2021-2025 годы.

"Рабочая группа, которая работала над этим документом, уже имела в своем распоряжении Стратегию развития правосудия, которую президент утвердил. Конечно, ориентировались в том числе на этот документ и понимали, что нам нужно в любом случае реализовывать указанные в ней направления", - подчеркнул он.

Валентин Гвоздий отметил, что речь идет о тех новациях, которые не требуют законодательных изменений.

"Мы будем реформировать основные процессы: доступ к профессии, то что можно реформировать решениями Рады (РАУ), то что не требует изменений в профильный закон... доступ к квалификационному экзамену, порядок его составления, методики оценки. Также мы предусмотрели усовершенствование реформирования стажировки, с целью приведения его к максимально реальной картине", - сказал Валентин Гвоздий.

НААУ работает и над другими направлениями по президентской стратегии, такими как совершенствование рассмотрения дисциплинарных производств ВКДКА, совершенствование доступа к бесплатной правовой помощи.

Заместитель председателя НААУ отметил, что адвокатура также будет следить и за изменениями, которые будут предлагаться в смежное законодательство, потому что они могут непосредственно повлиять на работу адвокатов.

"Мы должны быть на страже того, чтобы не только наши права не были нарушены, но и права наших граждан, ведь адвокатура работает для защиты их прав", - резюмировал Валентин Гвоздий.

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Автор: Иван Бойко