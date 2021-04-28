Правоохранители проводят проверку здания Верховной Рады на наличие взрывчатки.
Читайте такжеСтефанчук: "Есть планы замены одного министра в правительстве"
Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь Печерского управления полиции в городе Киеве Оксана Тищенко.
«Проверка продолжается. Правоохранители еще там работают», - сказала она.
Тищенко добавила, что о заминировании здания Верховной Рады было сообщено по телефону примерно в 10.40.
В парламенте в настоящее время продолжается пленарное заседание, на котором рассматривается законопроект о введении рынка земли. У некоторых депутатов и журналистов были проблемы с допуском в здание ВР.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram