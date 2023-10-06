Мэра должны освободить из-под стражи, когда он предоставит справку о том, что средства поступили на счет.

За городского голову Сум Александра Лысенко, подозреваемого в получении взятки, вчера внесли залог. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда.

"Внес вчера залог. Его должны освободить из-под стражи, как только он предоставит справку о том, что средства поступили на счет", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что за Лысенко внесли 3 миллиона гривен залога.

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Задержание мэра Сум на взятке

2 октября правоохранители задержали мэра Сум Александра Лысенко и директора департамента инфраструктуры города Александра Журбу на получении части взятки в размере 1,4 млн грн.

Фигуранты требовали более 2 млн грн от местной компании, которая занималась вывозом мусора.

Мэру Сум и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

4 октября Высший антикоррупционный суд избрал Лысенко меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 3 млн грн.

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