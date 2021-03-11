Первое заседание по делу состоится 6 апреля 2021 года.

Министерство юстиции подало в Окружной административный суд столицы иск о запрете деятельности политической партии "Партия Шария".

Об этом министр юстиции Денис Малюська сообщил в Facebook.

"Основываясь на материалах, предоставленных органами прокуратуры и Службы безопасности Украины, мы подали в Окружной административный суд Киева иск о запрете деятельности политической партии "Партия Шария", - отметил он.

Малюська пояснил, что основанием для подачи иска стали многочисленные нарушения Конституции и законов Украины политической партией и, в частности, лицом, которое партия указывает как своего "лидера" - пророссийским блогером Анатолием Шарием.

Нормативное основание иска - статья 21 "Запрет политической партии" закона "О политических партиях в Украине".

"Мы не ожидаем, что дело будет простым и легким. Партия Шария выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц. Но, как свидетельствуют материалы правоохранительных органов, удавалось им это далеко не всегда", - добавил он.

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По словам министра, первое заседание суда по делу состоится 6 апреля 2021 года.

Подозрение Шарию о госизмене: что известно

16 февраля стало известно, что СБУ объявила Шарию, который живет в Испании, о подозрение в совершении госизмены и в нарушении равноправия граждан. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере и действовал по заказу иностранных структур.

В СБУ подчеркнули, что доказательства следствия подтвердил ряд экспертных исследований, которыми установлено, что в интервью и выступлениях Шария налицо факты его подрывной деятельности против Украины.

25 февраля Шарий не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск.

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Автор: Константин Гончаров