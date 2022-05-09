Крещатик увидит парад победы - победы Украины, отметил президент.

Совсем скоро в Украине будет два дня Победы, а у кого-то не останется ни одного.

Об этом в своем обращении по случаю 9 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы сражаемся за свободу для своих детей, а значит, победим. Мы никогда не забудем то, что сделали наши предки во Второй мировой войне, в которой погибло более восьми миллионов украинцев. И совсем скоро в Украине будет два дня Победы. А у кого-то не останется ни одного. Победили тогда. Победим и сейчас. И Крещатик увидит парад победы - победы Украины! С Днем победы над нацизмом! Слава Украине!",- подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что нет ничего опаснее, чем коварный враг, но нет ничего ядовитее притворного друга.

"Это слова великого украинского философа Григория Сковороды. 24 февраля мы поняли эту истину, когда кажущийся друг начал против Украины войну.

Это война не двух армий. Это война двух мировоззрений. Варваров, которые обстреливают музей Сковороды и верят, что их ракетами можно уничтожить нашу философию. Она их раздражает. Она им чужая. Она их пугает. Она заключается в том, что мы – свободные люди, которые идут своим путем. На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что наш враг мечтал, что мы откажемся отмечать 9 мая и победу над нацизмом, чтобы слово "денацификация" получило шанс.

"Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли тяжелый и долгий путь. Изгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск. Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они изгнали нацистов со всей Украины, но названые мною города сегодня особенно вдохновляют нас. Дают веру, что мы точно прогоним оккупантов из собственной земли.

В День победы над нацизмом мы боремся за новую победу. Путь к ней труден, но мы не сомневаемся, что победим. В чем наше превосходство над врагом? Мы умнее на одну книгу. Это учебник по истории Украины. Мы бы не знали горя, если бы все наши враги умели читать и делать правильные выводы.

24 февраля Россия начала наступление. Наступление на те самые грабли. На них наступает нога каждого оккупанта, который приходит на нашу землю. Мы пережили разные войны. Но все имели один финал. Нашу землю засевали пули и снаряды, но ни один враг не смог пустить здесь корни. Нашими полями ездили вражеские колесницы и танки, но это никому не приносило плодов. В нашем небе летали вражеские стрелы и ракеты, но никому не дано затмить синеву нашего неба. Нет оков, которые смогут сковать наш свободный дух. Нет оккупанта, который сможет прижиться на нашей свободной земле. Нет захватчика, который сможет властвовать над нашим свободным народом. Рано или поздно мы побеждаем. Хоть орда, хоть нацизм, хоть смесь первого и второго, какой является нынешний враг, – мы побеждаем, потому что это наша земля", - подчеркнул президент.

Зеленский также заметил, что кто-то воюет за "батюшку царя, фюрера, партию и вождя", а мы – за Родину.

"Мы никогда не воевали против кого-то. Мы всегда воюем за себя. За свою свободу. За свою независимость. Чтобы победа наших предков была не зря. Они сражались за свободу для нас и одержали победу. Мы сражаемся за свою свободу, за свободу для своих детей, а значит, победим... Мы не говорим "можем повторить". Потому что хотеть повторить 2194 дня войны может только сумасшедший. Тот, кто уже повторяет сегодня ужасные преступления гитлеровского режима, подражает нацистской философии, копирует все, что делали они. Он обречен. Ибо был проклят миллионами предков, когда начал подражать их убийце. А потому потеряет все", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ежегодно 8 мая в Украине отмечают День памяти и примирения, поскольку в этот день в 1945 году Германия объявила о своей капитуляции во Второй мировой войне. Такой формат почитания памяти павших во Второй мировой войне Верховная Рада Украины утвердила в 2015 году. Тогда же было принято решение отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В Верховной Раде Украины предлагают отмечать день победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. А 9 мая депутаты предлагают праздновать День Европы вместе с государствами ЕС.

Вас также могут заинтересовать новости: