Самая большая поддержка крымскотатарской национальной автономии сохраняется на Западе и в Центре страны, а наименьшая - на Юге и Востоке.

Абсолютное большинство граждан Украины - 57% - поддерживает образование на территории Крыма крымскотатарской национальной автономии после освобождения от российской оккупации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в обнародованных во время пресс-конференции результатах Всеукраинского опроса Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.

Отмечается, что по сравнению с опросом, проведенным Фондом "Демократические инициативы" в 2018 году, поддержка создания крымскотатарской национальной автономии выросла на 7% с одновременным уменьшением на 6%, тех, кто выступает против такого развития событий.

"Рост произошел в значительной мере за счет увеличения респондентов, которые безусловно поддерживают провозглашение крымскотатарской национальной автономии", - отмечают социологи.

Так, самая большая поддержка крымскотатарской национальной автономии сохраняется на Западе (66%) и в Центре (64%) страны, наименьшее - на Юге (48%) и Востоке (44%).

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*** Всеукраинский опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова в период с 29 июля по 4 августа. Было опрошено 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территории АР Крым и части территории Донецкой и Луганской областей.

Опрос проводился методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов и является репрезентативным по основным социально-демографическим показателям. Статистическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Для сравнения приводятся результаты общенационального исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 11 по 16 мая 2016 года и с 16 по 22 августа 2018 года.

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Автор: Таня Поляковская