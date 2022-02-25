Как отметили в партии, необходимо немедленно заканчивать войну.

В "Слуге народа" объяснили, почему президент Украины Владимир Зеленский предложил переговоры главе страны-агрессора Владимиру Путину.

Об этом в Телеграмм сообщила Елена Шуляк, председатель партии "Слуга народа".

В политсиле отмечают, что на сегодня не видят от Запада шагов, которые могли бы заставить Россию остановиться: закрыть небо, отключить Россию от SWIFT, ввести нефтяное эмбарго против России и остановить российский экспорт.

"Но Запад этого не делает. Да, ввели новые санкции против России. Но этого мало. Мы защищаем свою страну наедине", - отметили в"Слуге народа".

Как отметили в партии, ВСУ работают очень хорошо. "План России на первые дни вторжения однозначно провалился. Поэтому они так жестоки с гражданской инфраструктурой и мирными людьми", - говорится в сообщении.

"Мы это России не простим. Но для всех очевидно – необходимо немедленно заканчивать войну. Поэтому президент среди всего прочего предлагает и переговоры", - заявили в "Слуге народа".

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Говоря на русском языке, он сказал: "Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садимся за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей".

РосСМИ подтвердили якобы готовность развязавшего кровавую войну Путина к переговорам с Украиной.

Позже Песков заявил, что Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с Украиной.