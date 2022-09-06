В настоящий момент переговоры – это не более чем уловка, попытка обмануть, выиграть время.

В настоящее время россияне все чаще на разных уровнях говорят о мирных переговорах, предлагая при этом капитуляцию Украины.

Как отметил экс-депутат Госдумы, юрист и правозащитник Марк Фейгин в эфире марафона FREEДОМ, в данный момент переговоры – это не более чем уловка, попытка выиграть время.

"Потребность в паузе, в перемирии, является для них жизненно важной, во всяком случае на юге. Что касается готовности Кремля подвинуться в том, чтобы не требовать демилитаризации, невступления в НАТО, признания статуса Крыма российским, статус-кво на Донбассе, в Херсон и Запорожье… Они хотят втянуть в переговорный процесс, а там дальше уже выкручивать свое", – говорит он.

Россия в лице Путина всегда обманет, уверен Фейгин.

"Они хотят получить передышку и, скажем так, дать тем силам в Европе и (в меньшей степени) Америке, дополнительные козыри. Мол, смотрите, Москва готова, расположена к компромиссам. В настоящий момент это не более чем уловка, попытка обмануть, выиграть время, продолжить делать то, что они делают", – считает Фейгин.

По его словам, "у Кремля есть некая критическая точка". Она связана врежде всего с тем, что так называемая "специальная военная операция" затянулась.

Напомним, ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине не может быть "заморозки" войны, потому что речь идет о нашем выживании.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина не поддерживает немедленное установление режима прекращения огня с той целью, чтобы сейчас прекратились боевые действия.

"В том месте, где мы находимся, мы к режиму прекращения огня не готовы. Мы объяснили, что Минска-3 не будет. Или Минска-5, Минска-7 и тому подобное. Мы в эти игры не будем играть. Мы потеряли часть наших территорий. И они это прекрасно понимают. Все от нас это услышали. Потому что это ловушка", - заявил Зеленский.

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