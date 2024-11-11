По словам избранного президента США, для него является большой честью выдвинуть Элис Стефаник на работу в его кабинете.

Избранный президент США Дональд Трамп определился с кандидатурой на должность посла страны в ООН. Как сообщает New York Post, после инаугурации Трампа Штаты в организации будет представлять Элис Стефаник.

По данным издания, 40-летняя представительница Республиканской партии уже приняла предложение Трампа.

"Для меня является большой честью выдвинуть Элис Стефаник на работу в моем кабинете в качестве посла США в ООН. Элис - невероятно сильная, выносливая и умная в концепции "Америка прежде всего", - сказал Трамп.

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СМИ напоминает, что Стефаник была четвертым номером от республиканцев в Палате представителей и близкой соратницей Трампа - в частности, работала в его защите в 2020 году во время первого процесса импичмента за давление на Украину с целью расследования возможной коррупции в семье Байдена:

"Выпускница Гарвардского университета работала над тем, чтобы изменить ситуацию в том, что она назвала "преступной семьей Байденов", и регулярно появлялась на телевидении, чтобы подтвердить позицию республиканцев в определенных вопросах, создавая, вероятно, контраст с бывшим послом ООН Линдой Томас-Гринфилд, которая покидает пост".

Сама Стефаник назвала настоящей честью предложение Трампа стать послом США в ООН.

"Во время моего разговора с президентом Трампом я поделилась тем, насколько я глубоко тронута стать послом и с нетерпением жду поддержки моих коллег в Сенате Соединенных Штатов. Исторические убедительные выборы президента Трампа дали надежду американскому народу и являются напоминанием о том, что впереди светлые дни - как дома, так и за рубежом", - заявила Стефаник.

Первые кадровые решения Трампа

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп назначил женщину главой аппарата Белого дома. Ею станет руководитель его предвыборной кампании Сьюзи Уайлз.

Как сказал Трамп, Уайлз помогла ему достичь одной из крупнейших политических побед в американской истории и была "неотъемлемой частью моих успешных кампаний 2016 и 2020 годов".

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