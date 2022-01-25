Глава КГГА считает действия правоохранителей давлением на власти столицы.

Первому заместителю председателя Киевской городской госадминистрации Николаю Поворозинку сегодня вручили подозрение по делу о земельном участке возле станции метро "Сырец".

Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Виталий Кличко.

Он отметил, что земельный участок в 2009 году была передана аппарата СНБО Украины в постоянное пользование для строительства, эксплуатации и обслуживания многоквартирных жилых домов с подземными паркингами и объектами социально-бытовой инфраструктуры. Однако в 2019 году было установлено, что все 10 лет участок не использовался по назначению, строительство не было начато. Зато на участке образовалась стихийная свалка.

"В 2019 году городские власти прекратили право постоянного пользования участком на улице Щусева, возле станции метро"Сырец". Город привел заброшенную территорию в порядок, вывез мусор, осуществил благоустройство территории. И обустроило там сквер. Но СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает давить на столичную власть. Первому замглавы КГГА Николаю Поворознику только что вручили подозрение по делу о лишении земельного участка аппарата СНБО", - сообщил Кличко

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В свою очередь Поворозник также считает, что дело политически мотивировано.

"Кроме политических мотивов, в этом подозрении я не вижу ничего другого. Нет никаких уголовных правонарушений. Земельный участок как был, так и остался в коммунальной собственности. Единственное что – на этой земле наведен порядок и она, собственно, спасена от застройки в районе станции метро "Сырец". На этом месте сегодня находится сквер: каждый может туда пойти и воочию убедиться", – пояснил чиновник.

В том, что не было разъяснено суть подозрения, он видит нарушение процессуальных прав.

"Я убежден, что были нарушены процессуальные нормы в части того, что мне не было разъяснено суть этого подозрения. И, соответственно, будем дальше работать над доказательством своей юридической позиции… Ничего другого, чем политику, в таких подозрениях я не вижу. Продолжается и усиливается давление на местные власти", - считает чиновник.

Как сообщал УНИАН, 14 апреля 2020 года в СБУ заявили, что разоблачили первого заместителя председателя КГГА Поворозника в вымогательстве неправомерной выгоды от представителя компании-застройщика. Тогда в помещениях КГГА состоялись обыски.

По информации СМИ, чиновник требовал взятку за влияние на принятие решения о согласовании градостроительных условий и ограничений в размере 125 тыс. долл. Он действовал через посредника, которого задержали сотрудники СБУ при получении 60 тыс. долл. Также обсуждались планы получения 246 тыс. долл. за другим объектом строительства.

Поворозник утверждал, что взяток не брал. Из-за этого дела он на некоторое время был временно отстранен от исполнения обязанностей.

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