Известно, что лидер Словакии призвал обе стороны как можно быстрее сесть за стол переговоров.

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на высказывания президента Словакии Петера Пеллегрини о мире в обмен на территориальные уступки России.

"В последний раз, когда словацкие земли были отданы агрессору во имя мира, это не закончилось хорошо и не принесло мира ни словакам, ни другим народам", - написал представитель МИД Георгий Тихий.

Известно, что накануне президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что для достижения мира, Украине придется пойти на уступки территориями. Он также добавил, что сейчас "никто в Европе среди здравомыслящих людей не верит, что удастся достичь мира без каких-то частичных территориальных потерь для Украины".

Видео дня

Кроме того, президент Словакии призвал обе стороны как можно быстрее сесть за стол переговоров.

Мирные переговоры между Украиной и РФ

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что переговоры между Украиной и РФ могут начаться уже этой зимой. В то же время он добавил, что переговоры "все еще остаются под сомнением".

В России также намекнули на возможные переговоры. Так, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что цели так называемой "СВО" уже почти достигли поставленной цели.

В то же время по мнению волонтера Марии Берлинской, если Украине и удастся договориться с Россией об определенном перемирии - Киеву надо готовиться к третьему этапу полномасштабной войны с Москвой.

Вас также могут заинтересовать новости: