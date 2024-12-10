Он анонсировал визит в Польшу президента Франции Эммануэля Макрона. Политики обсудят встречу Макрона с Зеленским и Трампом.

Мирные переговоры между Украиной и РФ могут начаться уже этой зимой. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он также анонсировал ряд запланированных встреч, поскольку Варшава стремится играть ведущую роль в прекращении конфликта, передает Reuters. Туск заявил, что Польша будет активно участвовать в любых переговорах, когда займет председательство в Евросоюзе 1 января.

"У меня будет ряд переговоров, касающихся в первую очередь ситуации за пределами нашей восточной границы", - намекнул польский премьер.

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"Наша делегация будет нести ответственность... за то, как будет выглядеть политический календарь, возможно, как будет складываться ситуация во время переговоров, которые могут, хотя все еще остаются под вопросом, начаться этой зимой", - детализировал Туск.

Он анонсировал визит в Варшаву президента Франции Эммануэля Макрона в четверг. Планируется, что политики обсудят встречу Макрона с украинским президентом Владимиром Зеленским и новым президентом США Дональдом Трампом.

Туск также анонсировал вищит в Варшаву премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Польский премьер уточнил, что он состоится в первые дни председательства Польши в ЕС.

Туск добавил, что находится в постоянном контакте со скандинавскими и балтийскими союзниками.

"Хочу, чтобы Польша была страной, которая не только будет присутствовать, но и задаст тон решениям, которые должны обеспечить безопасность", - сказал Туск.

Переговоры об окончании войны в Украине

Зеленский вчера высказался за дипломатическое решение войны, его последние комментарии указывают на растущую открытость Киева к переговорам. При этом украинский президент не скрывает, что не верит в желание Путина закончить войну.

А Кремль сегодня заявил, что война будет продолжаться до тех пор, пока цели, поставленные Путиным, не будут достигнуты военными действиями или путем переговоров.

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